Бум туризма: популярность Крыма среди российских туристов стремительно растет

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Туристы все чаще выбирают Крым: бронирования в июле выросли на 56%

1:16
Туризм

Туристы все чаще выбирают отдых на Крымском полуострове. В июле количество бронирований отелей и апартаментов в Крыму увеличилось на 56%, сообщает "Царьград".

Туристы все чаще выбирают Крым: бронирования в июле выросли на 56%
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К началу лета российские туристы забронировали на 20% больше объектов на июль внутри страны по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост бронирований наблюдается на Крымском полуострове, где увеличение составило 56% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" для "Газеты.Ru".

"В Московской и Ленинградской областях количество бронирований отелей выросло на 30%, в Москве — на 26%, а в Мурманской и Свердловской областях — на 23%", — передает издание.

Кроме Крыма, туристы также проявляют интерес к отдыху в других городах России, где также наблюдается рост бронирований отелей и апартаментов. В десятку самых популярных по количеству бронирований вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Казань, Геленджик, Зеленоградск, Нижний Новгород и Владивосток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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