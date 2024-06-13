Бум туризма: популярность Крыма среди российских туристов стремительно растет

Туристы все чаще выбирают Крым: бронирования в июле выросли на 56%

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы все чаще выбирают отдых на Крымском полуострове. В июле количество бронирований отелей и апартаментов в Крыму увеличилось на 56%, сообщает "Царьград".

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К началу лета российские туристы забронировали на 20% больше объектов на июль внутри страны по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост бронирований наблюдается на Крымском полуострове, где увеличение составило 56% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" для "Газеты.Ru".

"В Московской и Ленинградской областях количество бронирований отелей выросло на 30%, в Москве — на 26%, а в Мурманской и Свердловской областях — на 23%", — передает издание.

Кроме Крыма, туристы также проявляют интерес к отдыху в других городах России, где также наблюдается рост бронирований отелей и апартаментов. В десятку самых популярных по количеству бронирований вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Казань, Геленджик, Зеленоградск, Нижний Новгород и Владивосток.