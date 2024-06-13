Правила поведения в США для российских туристов: как избежать неприятностей

Российским туристам рекомендуют придерживаться определенных правил поведения на улицах США, чтобы избежать неприятностей. Один из пользователей платформы "Дзен", поделившийся своим опытом пребывания в Лос-Анджелесе, отметил важность постоянной бдительности и наличия средств самообороны. Перцовый баллончик и электрошокер были названы наиболее эффективными и доступными средствами индивидуальной защиты в экстренных ситуациях.
Турист подчеркнул, что даже в районах, где расположены офисы крупных технологических компаний, таких как Space X, Boeing и Microsoft, безопасность на улицах не всегда гарантирована. Поэтому важно быть внимательными, избегать темных и безлюдных улиц, предпочитая более оживленные маршруты и обходя неблагополучные районы.
Также рекомендуется игнорировать настойчивых прохожих, особенно если они ведут себя агрессивно или просят деньги. Лучше не вступать с ними в контакт и продолжать свой путь. Эти советы помогут российским туристам чувствовать себя увереннее в незнакомом городе и избежать неприятных ситуаций.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.