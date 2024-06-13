Правила поведения в США для российских туристов: как избежать неприятностей

Российским туристам дали рекомендации по безопасности на улицах США

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам рекомендуют придерживаться определенных правил поведения на улицах США, чтобы избежать неприятностей. Один из пользователей платформы "Дзен", поделившийся своим опытом пребывания в Лос-Анджелесе, отметил важность постоянной бдительности и наличия средств самообороны. Перцовый баллончик и электрошокер были названы наиболее эффективными и доступными средствами индивидуальной защиты в экстренных ситуациях.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Турист подчеркнул, что даже в районах, где расположены офисы крупных технологических компаний, таких как Space X, Boeing и Microsoft, безопасность на улицах не всегда гарантирована. Поэтому важно быть внимательными, избегать темных и безлюдных улиц, предпочитая более оживленные маршруты и обходя неблагополучные районы.

Также рекомендуется игнорировать настойчивых прохожих, особенно если они ведут себя агрессивно или просят деньги. Лучше не вступать с ними в контакт и продолжать свой путь. Эти советы помогут российским туристам чувствовать себя увереннее в незнакомом городе и избежать неприятных ситуаций.