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Власти Греции временно закрыли Акрополь из-за экстремальной жары

Акрополь в Афинах временно закрыт из-за экстремальной жары

1:31
Туризм

Греческие власти решили временно закрыть знаменитый Акрополь для посетителей в дневное время из-за экстремальной жары, охватившей страну. В некоторых районах температура достигла рекордных +43 градусов по Цельсию. Такое решение было принято после инцидента, когда один из туристов потерял сознание в очереди за билетом, что побудило Министерство культуры принять превентивные меры.

Акрополь в Афинах временно закрыт из-за экстремальной жары
Фото: mstyslav-chernov.com by Mstyslav Chernov is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Акрополь будет закрыт с 12:00 до 17:00 ежедневно до улучшения погодных условий. Это поможет снизить количество случаев перегрева среди туристов. Для тех, кто уже приобрел билеты, предоставлена возможность посетить достопримечательности вечером, когда температура становится более приемлемой.

Эта мера является частью общей стратегии правительства по защите населения от последствий изменения климата. В последние годы в Греции наблюдается повышение температуры, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем и экономикой. В ответ на это были введены специальные меры безопасности, включая патрулирование улиц социальными работниками и медсестрами для помощи людям, страдающим от жары.

Хотя это решение вызывает разочарование у многих туристов, планировавших посещение Акрополя, власти надеются, что временное закрытие поможет избежать рисков, связанных с жарой, и обеспечит безопасность всех посетителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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