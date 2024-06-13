Власти Греции временно закрыли Акрополь из-за экстремальной жары

Греческие власти решили временно закрыть знаменитый Акрополь для посетителей в дневное время из-за экстремальной жары, охватившей страну. В некоторых районах температура достигла рекордных +43 градусов по Цельсию. Такое решение было принято после инцидента, когда один из туристов потерял сознание в очереди за билетом, что побудило Министерство культуры принять превентивные меры.
Акрополь будет закрыт с 12:00 до 17:00 ежедневно до улучшения погодных условий. Это поможет снизить количество случаев перегрева среди туристов. Для тех, кто уже приобрел билеты, предоставлена возможность посетить достопримечательности вечером, когда температура становится более приемлемой.
Эта мера является частью общей стратегии правительства по защите населения от последствий изменения климата. В последние годы в Греции наблюдается повышение температуры, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем и экономикой. В ответ на это были введены специальные меры безопасности, включая патрулирование улиц социальными работниками и медсестрами для помощи людям, страдающим от жары.
Хотя это решение вызывает разочарование у многих туристов, планировавших посещение Акрополя, власти надеются, что временное закрытие поможет избежать рисков, связанных с жарой, и обеспечит безопасность всех посетителей.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.