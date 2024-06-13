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Новые фотовыставки открылись на курорте "Роза Хутор"

2:55
Туризм

В этнопарке "Моя Россия" можно увидеть природные красоты Дагестана и рукотворные работы русских резчиков по дереву.

Новые фотовыставки открылись на курорте "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В этнопарке "Моя Россия", на территории в 3,3 гектара, представлены архитектура, история, быт и культурные традиции разных народов нашей страны. В павильоне "Кавказ" открылась экспозиция "Дагестан. Величественная красота", которая демонстрирует лучшие снимки участников фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна".

— Конкурс проходит с 2015-го года. За это время, для участия в нем, было направлено более 700 тысяч фотографий. Это масштабное профессиональное событие, посвященное сохранению дикой природы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Благодаря мастерству фотохудожников мы можем восхититься достопримечательностями нашей большой страны, объединяющей разные народы. Экспозиция "Дагестан. Величественная красота" — прекрасная возможность не только проникнуться духом, историей и самобытностью этого уникального российского региона, но и насладиться великолепием его дикой природы — от монументальных гор до бескрайних долин и рек, — рассказали в этнопарке "Моя Россия".

Еще одна фотовыставка посвящена русскому искусству резных наличников. Снимки для экспозиции были получены из "Виртуального музея наличников" Ивана Хафизова. История необычного проекта по сохранению традиции зодчества началась в 2007 году, когда фотограф попал в город Энгельс и обратил внимание на старинные деревянные постройки. Сегодня коллекция музея насчитывает уже более 15 тысяч снимков из 101 города страны.

— В истории деревянного зодчества много белых пятен. Например, до сих пор неизвестно, где и когда зародилось искусство создания резных наличников на окна, этот феномен никогда не изучался комплексно. К сожалению, традиция украшать дома постепенно умирает, увидеть наличники зачастую можно лишь на старинных картинах и фотографиях. На выставке будут представлены снимки из девяти городов страны — Самары, Иваново, Ижевска, Иркутска, Костромы, Томска, Городца, Вологды, Тюмени, — пояснили в этнопарке.

Экспозиция снимков находится рядом с колоннадой. Также на выставке "Тайны старого дома", расположенной на территории этнопарка, можно увидеть и оригиналы наличников, которые собирались по всей стране более двух лет, были тщательно отреставрированы и сегодня удивляют гостей своей красотой. Работает этнопарк "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" ежедневно с 10:00 до 20:00.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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