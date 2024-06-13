Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме
Дом.РФ: в мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей
Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт
В ГД хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
Эксперты ответили, почему кошка смотрит в пустоту
"СОГАЗ" после введения санкций продолжает работать в обычном режиме
Доллар опять по 200р: как санкции США повлияют на туристическую отрасль

Как изменения курса валют повлияют на туристическую отрасль

Туризм

Санкции США против Московской биржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах, что повлияет на стоимость туров. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью ТАСС.

Как изменения курса валют повлияют на туристическую отрасль
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

"Большинство поставщиков услуг, отелей и авиакомпаний номинируют свои цены в долларах и евро", — отметил он.

Вице-президент АТОР добавил, что многие туроператоры давно осуществляют платежи через третьи страны в национальных валютах.

"Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров", — объяснил Мурадян.

По его словам, существует риск ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как большинство россиян предпочитают путешествовать с наличными.

"Однако, на мой взгляд, сейчас не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости", — добавил Мурадян.

Ранее, 12 июня, обменные пункты резко повысили курс доллара, и в некоторых местах за американскую валюту просят до 200 рублей. Курс евро также увеличился.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме
Дом.РФ: в мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей
Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт
В ГД хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
Как изменения курса валют повлияют на туристическую отрасль
Эксперты ответили, почему кошка смотрит в пустоту
"СОГАЗ" после введения санкций продолжает работать в обычном режиме
Недорогие, но действенные методы защиты томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников