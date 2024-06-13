Доллар опять по 200р: как санкции США повлияют на туристическую отрасль

Санкции США против Московской биржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в национальных валютах, что повлияет на стоимость туров. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью ТАСС.
"Большинство поставщиков услуг, отелей и авиакомпаний номинируют свои цены в долларах и евро", — отметил он.
Вице-президент АТОР добавил, что многие туроператоры давно осуществляют платежи через третьи страны в национальных валютах.
"Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров", — объяснил Мурадян.
По его словам, существует риск ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как большинство россиян предпочитают путешествовать с наличными.
"Однако, на мой взгляд, сейчас не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости", — добавил Мурадян.
Ранее, 12 июня, обменные пункты резко повысили курс доллара, и в некоторых местах за американскую валюту просят до 200 рублей. Курс евро также увеличился.
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