Пивные традиции Калининградской области: туристический гид для российских туристов

Турист из Нижнего Новгорода рассказал о нюансах поездки в Калининградскую область

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое, с чем столкнется российский турист при поездке в Калининградскую область, — это покупка билетов. Если вы выбрали поезд для путешествия, важно учесть, через какие регионы пройдет транзит, отметил путешественник Илья Лосев из Нижнего Новгорода.

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Добраться до Калининградской области на поезде можно через Беларусь и Литву. В случае с Беларусью для россиян действует безвизовый режим, тогда как для проезда через Литву потребуется виза.

Для поездки на поезде нужно будет оформить упрощенные проездные документы (УПД). Лосев рассказал, что однажды женщину не пустили в вагон по этим документам, поэтому он рекомендует обращаться в кассы для правильного оформления.

Калининградская область известна своими пивными традициями, что неудивительно, учитывая близость к Литве, одной из стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя, и Польше, где также популярны пенные напитки. Германия, славящаяся своими пивными достижениями, находится совсем рядом. Поэтому в регионе легко найти паб или ресторан с богатым ассортиментом напитков.

Однако приобрести алкоголь в местных супермаркетах может быть сложнее, так как продажа спиртного запрещена после 21:00. Если вы планируете вечер с бокалом вина в отеле, лучше купить алкоголь заранее. Продажа алкогольных напитков в магазинах возобновляется с 11:00 утра.

"По окраинам города расположены старые военные форты, в разных частях области — тевтонские замки разной степени разрушения, а также целые города с древними прусскими зданиями. Для желающих увидеть настоящий древний европейский город обычно советуют посетить Черняховск", — порекомендовал Лосев.

Он также предостерег тех, кто планирует купаться в Балтийском море. Хотя регион славится своими курортами, температура воды даже при +30 градусах воздуха может быть недостаточно комфортной для длительного купания.