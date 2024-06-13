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Повышение стоимости шенгенской визы не повлияло на спрос среди российских туристов

Спрос на шенгенские визы среди россиян остался стабильным после повышения цен

2:23
Туризм

Спрос российских туристов на получение шенгенской визы не уменьшился после увеличения ее стоимости на 12%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Спрос на шенгенские визы среди россиян остался стабильным после повышения цен
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

"Туроператоры, работающие на европейских направлениях, не заметили повышенного спроса на оформление шенгенских виз по старым ценам. Повышение стоимости не привело к сокращению числа желающих получить визу", — говорится в заявлении.

В АТОР напомнили, что с 11 июня 2024 года визовый сбор за краткосрочную шенгенскую визу (тип C) увеличился на 12%. Теперь стоимость визы составляет €90 для взрослых и €45 для детей от шести до двенадцати лет. Новые правила касаются граждан РФ и многих других стран.

По данным туроператоров, россияне чаще всего подают документы на шенгенскую визу в визовые центры Франции, Италии и Испании. Консульства этих стран "относительно лояльны" и могут выдать многократную визу. Также популярны визовые центры Греции, Венгрии, Португалии и Швейцарии, но чаще всего эти консульства оформляют однократные визы на срок поездки.

Записаться на подачу документов в визовый центр Франции "всё ещё проблематично".

"Французы недавно открыли слоты до сентября, но, по словам экспертов, каждую неделю появляются новые возможности. Поэтому записаться на подачу документов в визовый центр Франции в июле сложно, но возможно. По данным BSI Group, оформление французской визы после подачи документов занимает около двух недель", — сообщили в ассоциации.

Ситуация с записью на итальянскую визу более предсказуема: в визовом центре Италии в Москве есть слоты на середину — конец июля, но получение визы может занять до 1,5 месяца. Полноценной записи на визу в Испанию не было уже несколько недель, поэтому туроператоры ожидают появления слотов в ближайшие дни. Оформление испанской визы в Москве занимало три-четыре недели. Минимальный срок рассмотрения документов на визу в Грецию в Москве составляет до трех недель, а в Венгрию — до месяца, добавили в АТОР.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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