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Проблемы въездного туризма в Россию: мнение саудовского предпринимателя

Арабский бизнесмен рассказал про проблемы въездного туризма в Россию

3:05
Туризм

12 июня на форуме "Путешествуй!" предприниматель из Саудовской Аравии, основатель международной туристической корпорации Galactica Travels Фаузи Али Бонгаджи, озвучил три основные проблемы, препятствующие развитию въездного туризма в России. Одной из них он назвал длительный миграционный контроль в аэропортах. Однако, он отметил, что ситуация начала улучшаться — в последнюю его поездку формальности заняли всего минуту.

Арабский бизнесмен рассказал про проблемы въездного туризма в Россию
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Еще более значимой проблемой, по его мнению, являются таможенные процедуры.

"Когда я впервые приехал в Россию для создания компании, у меня было много денег, и прохождение таможенных формальностей было очень сложным. Документы на русском языке, которые я не понимал, нужно было заполнять. Это занимало много времени и было сложно. Если бы документы были на двух языках — русском и английском, это значительно облегчило бы процесс", — рассказал Бонгаджи.

Еще одна проблема связана с количеством денег, которое можно ввозить в Россию. Ввозить можно не более 10 тысяч долларов, а суммы, превышающие этот лимит, подлежат декларированию. Бонгаджи вспомнил случай, когда его помощнику пришлось расстаться с небольшой суммой денег в одном из московских аэропортов из-за этого ограничения.

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил, что Россия обязана соблюдать этот лимит, поскольку является членом FATF (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу). Тем не менее, Решетников отметил, что проблему можно решить в будущем.

"У нас есть проект "Карта туриста". Иностранные туристы могут оформить карту у себя на родине, перечислить на нее деньги, получить её в России и потратить сколько нужно. Остаток средств можно вернуть обратно на счет. Мы имеем банки, готовые работать по этой схеме, но нам нужны партнеры в вашей стране, которые смогут провести идентификацию клиентов", — пояснил министр. Проект планируется запустить до конца этого года.

Третьей проблемой, по мнению арабского бизнесмена, является транспорт. Он отметил, что таксисты не всегда прибывают вовремя.

"В Сингапуре, например, таксисты приезжают как можно быстрее, опасаясь потерять лицензию", — сказал Бонгаджи.

В то же время, предприниматель подчеркнул, что в России все остальное на высоком уровне:

"Отличная еда, хорошие гостиницы, низкая стоимость проживания по сравнению с другими странами, доброжелательные и гостеприимные люди".

Однако, он добавил, что уровень доброжелательности мог бы быть выше. Например, на туристическом мероприятии в Саудовской Аравии в мае представитель одного из отелей пожаловался на строгих пограничников.

"Если вы хотите привлекать туристов, нужно улыбаться", — добавил он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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