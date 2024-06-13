Топ стран для отдыха без заграничного паспорта для россиян в 2024 году

На первый взгляд, путешествия за границу без заграничного паспорта кажутся невозможными. Однако существуют страны, куда можно отправиться на отдых, используя лишь внутренний паспорт. Об этом рассказал эксперт по туризму Николай Мельник в интервью "Вечерней Москве".
Абхазия
Российские туристы могут посещать Абхазию по внутреннему паспорту. Несмотря на отсутствие аэропорта, туда можно добраться, долетев до Адлера. Сегодня Абхазия активно развивается в туристической сфере, предлагая различные интересные места для размещения, популярные среди россиян.
Белоруссия
Россияне могут также путешествовать без загранпаспорта в Белоруссию, куда можно добраться на самолете. В Белоруссии развиты экскурсионный и лечебно-оздоровительный туризм. Местные здравницы, расположенные в живописных местах, требуют раннего бронирования, минимум за полгода.
Казахстан
По мнению Мельника, Казахстан становится все более популярным направлением. В частности, туры в Актау привлекают внимание россиян благодаря отличительным отелям, таким как пятизвездочный Rixos, предлагающий питание по системе "все включено".
Киргизия
Киргизия известна своей богатой экскурсионной программой и гастрономическими турами. Туристы могут насладиться разнообразными экскурсиями и местной кухней.
Армения
Армения является эксклюзивным направлением, куда налажены авиарейсы из России. Для въезда достаточно внутреннего паспорта, и таможенный контроль не требуется. В Армении можно найти гастрономические, экскурсионные и оздоровительные туры, а также насладиться радушием и гостеприимством местных жителей.
Южная Осетия
Без загранпаспорта можно также посетить Южную Осетию, хотя это направление пока не очень популярно среди россиян.
Советы по получению шенгенской визы
Вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян дал советы по получению шенгенской визы без риска попасть в черный список. Он рекомендовал обращаться за помощью к профессионалам туристической отрасли, приобретать полноценные туры с оплаченными билетами и визовым сопровождением через турагентства.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.