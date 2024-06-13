Популярность природных отелей в России: легенды и история в новом туризме

В России набирают популярность природные отели

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России набирают популярность природные отели, основой которых служат местные легенды и история. Корреспондент "МИР 24" Алена Касаткина рассказывает о новых аспектах внутреннего туризма.

Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наталья Богомолова родилась в Петрозаводске и училась в Московском авиационном институте, но со временем решила вернуться к корням и переехала в родную деревню Кузаранда, где жили её предки.

"Это моя бабушка, Мария Васильевна Федосова, мама в желтом платье сидит. Она, собственно, и сохранила этот дом. Если бы не мамин стойкий характер, вероятно, этого дома бы не было. Крыла крышу на свою копеечную зарплату", -рассказывает Наталья.

Когда она вернулась в Кузаранду, из тридцати домов сохранилось только четыре. Один из них принадлежал её семье, там она и поселилась. Остальные дома Наталья восстановила для приёма туристов.

В Забайкальском крае посетители попадают в альтернативную реальность, где среди деревьев и горных рек разбросаны скульптуры, созданные художником Даши Намдаковым. В 2021 году он основал здесь ленд-арт, позволяющий гостям жить в гармонии с природой и искусством.

"Здесь не только уникальные природные ландшафты — степь, пруды, горы, леса, — но даже пустыня и хорошие пляжи. У нас уже есть широкий спектр предложений для каждой категории гостей", — отметил управляющий парком "Тужи" Карл Булатов.

Идея для Даши началась с бурятских и монгольских легенд, образы защитников и хранителей которых воплощены в скульптурах. Сотрудники парка продолжают жить по традициям предков.

"У нас есть молебенное место, сопочка, куда мы поднимаемся каждое лето и проводим молебны, чтобы у нас был благополучный год. Мы поклоняемся местным духам и просим Хатын о здоровье и благополучии", — добавила сотрудница парка "Тужи" Наталья Кушеева.

Для гостей здесь также проводят мастер-классы, позволяя им стать частью творческого процесса и создать свои шедевры.