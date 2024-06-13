Топ достопримечательностей Казани: что посмотреть в столице Татарстана

Казань вошла в топ-5 самых популярных городов России среди туристов

4:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Казань входит в пятерку самых популярных городов России. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть местный кремль и мечеть Кул-Шариф, посетить Храм всех религий, прогуляться по одной из лучших набережных в стране и попробовать национальную кухню. В путеводителе "Ленты.ру" можно найти главные достопримечательности Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему стоит посетить Казань

Казань становится все популярнее среди туристов. В прошлом году она заняла четвертое место среди самых популярных городов страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. По данным сервиса "Туру.ру", 3,5 процента бронирований россиян пришлись на столицу Татарстана.

Доступность транспорта

Из Москвы в Казань можно добраться за пару часов на самолете или за ночь на поезде или автобусе.

Благоустройство

Казань входит в топ-5 лучших мегаполисов России по качеству городской среды. Город предлагает много комфортных мест для отдыха, оснащенных всем необходимым, включая лавочки, качели, кофейни и зоны для перекуса с традиционной татарской едой.

На Кремлевской набережной есть велосипедные и пешеходные дорожки, разделенные зелеными насаждениями. На набережной озера Кабан расположена экотропа из деревянных мостков. Все локации легко доступны на общественном транспорте.

Культурное многообразие

В Казани мирно сосуществуют культуры востока и запада, русские и татарские традиции. В городе есть и церкви, и мечети, а также Храм всех религий — монумент, представляющий 16 мировых религий.

Национальный колорит

Татарский колорит чувствуется повсюду: в ресторанах и стритфуде, архитектуре и топонимах. Улицы носят имена выдающихся местных жителей, и здесь помнят своих национальных героев.

Местная кухня

В Казани развит гастрономический туризм. Национальные татарские блюда можно попробовать в любом заведении. Местная кухня включает мясные и сладкие блюда, такие как эчпочмаки, баурсаки и чак-чак.

Казань также предлагает татарский фастфуд в сети "Тюбетей", где можно быстро и вкусно перекусить.

Достопримечательности города

Казань богата достопримечательностями, интересными туристам. Среди них Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Храм всех религий, остров-град Свияжск и пешеходная улица Баумана.

Казанский Кремль — исторический центр города и музей-заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди знаковых мест Кремля: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Башня Сююмбике и Пушечный двор.

Как добраться до Казани

Из Москвы в Казань можно доехать на автомобиле, поезде, автобусе или долететь на самолете.

На машине

Расстояние составляет 819 километров, дорога займет 11-14 часов.

Расстояние составляет 819 километров, дорога займет 11-14 часов. На поезде

Поездка займет 11-14 часов. Есть несколько рейсов в день, билеты от 1188 рублей.

Поездка займет 11-14 часов. Есть несколько рейсов в день, билеты от 1188 рублей. На самолете

Полет займет 1,5 часа, билеты от 2796 рублей.

Полет займет 1,5 часа, билеты от 2796 рублей. На автобусе

Поездка займет 15-17 часов, билеты от 1653 рублей.

Что посмотреть в Казани

Казанский Кремль

Главная достопримечательность Казани с множеством архитектурных памятников и музеев.

Главная достопримечательность Казани с множеством архитектурных памятников и музеев. Мечеть Кул-Шариф

Одна из крупнейших мечетей в России, расположенная в Казанском кремле.

Одна из крупнейших мечетей в России, расположенная в Казанском кремле. Храм всех религий

Уникальный объект, объединяющий элементы разных религий.

Уникальный объект, объединяющий элементы разных религий. Национальный музей Республики Татарстан

Экспозиция рассказывает об истории и культуре региона.

Экспозиция рассказывает об истории и культуре региона. Улица Баумана

Длинная пешеходная улица с кафе, ресторанами и музеями.

Длинная пешеходная улица с кафе, ресторанами и музеями. Набережные озера Кабан и Кремлевская

Популярные места для прогулок с зонами отдыха, кафе и спортивными площадками.

Популярные места для прогулок с зонами отдыха, кафе и спортивными площадками. Театр кукол "Экият"

Сказочный театр для детей с музеем и ресторанами.

Сказочный театр для детей с музеем и ресторанами. Татарская деревня Туган Авылым

Этнографический комплекс с мастер-классами, национальной кухней и детскими площадками.

Этнографический комплекс с мастер-классами, национальной кухней и детскими площадками. Музей чак-чака

Музей татарской сладости с дегустацией и магазином.

Музей татарской сладости с дегустацией и магазином. Горкинско-Ометьевский лес

Большой парк с зонами отдыха, кафе и детскими площадками.

Большой парк с зонами отдыха, кафе и детскими площадками. Остров-град Свияжск

Старинный городок с красивыми панорамами и историческими памятниками.

Казань — город с богатым культурным и историческим наследием, где каждый найдет что-то по душе.