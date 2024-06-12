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Разрушительный шторм в Паттайе: пляж Джомтьен смыт волнами

Штормовые волны смыли пляж Джомтьен в Паттайе

1:45
Туризм

На популярном курорте Таиланда произошло серьезное разрушительное событие — штормовые волны смыли целый пляж. Это случилось на известном пляже Джомтьен в Паттайе, который теперь закрыт для туристов и оцеплен. Причиной разрушений стали мощные штормовые волны, вызвавшие "разрушительную эрозию" на 1000-метровом участке пляжа.

Штормовые волны смыли пляж Джомтьен в Паттайе
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Укрепленный песок не выдержал натиска волн, в результате чего на 400-метровом участке образовался крутой склон высотой 1,5 метра. Этот опасный склон представляет угрозу для местных жителей и туристов, особенно в темное время суток. Для устранения последствий была задействована тяжелая техника, которая доставляла песок обратно на берег и перераспределяла его.

Однако проблема может быть не единственной. Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение о сильных дождях, ветрах и штормовых нагонах в ближайшее время. В провинции Чонбури, где находится Паттайя, суровая погода ожидается на 70% территории. Ночные температуры будут колебаться от 24 до 28 градусов, дневные — от 29 до 33 градусов, ожидается сильный юго-западный ветер со скоростью от 20 до 35 км/ч и волны на море высотой около 2 метров.

Власти призывают всех быть готовыми к возможным стихийным бедствиям и избегать этого района, даже для фотографирования. Публичные объявления будут информировать жителей и туристов о необходимости временно воздержаться от посещения этого места.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Штормовые волны смыли пляж Джомтьен в Паттайе
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