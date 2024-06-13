Как получить шенгенскую визу россиянам в 2024 году: новые правила и требования

Получить шенгенскую визу российским туристам стало сложнее по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что многие европейские страны ввели дополнительные требования к документам или увеличили сроки ожидания. Эксперты отмечают, что даже наиболее "толерантные" страны обычно выдают визы на срок до полугода.
По словам директора международных проектов иммиграционно-визового агентства Eurorezident — Easy-Visa, самыми доступными для россиян странами Шенгенской зоны являются Италия, Испания, Греция и Франция. Однако и в этих странах процесс получения визы может занимать около 45 дней или дольше.
Балтийские страны, Польша и Чехия отказывают в выдаче виз российским туристам, а Германия, Швейцария и Австрия усложнили процедуру. Кроме того, в недавно присоединившихся к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии наблюдаются длинные очереди из-за ограниченного числа мест в консульствах.
Стоимость шенгенской визы также возросла и теперь составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей. Эксперты предупреждают, что бронирование мест в визовых центрах необходимо заранее, и попасть туда без записи практически невозможно. В результате, шенгенская виза стала "эксклюзивным удовольствием" для тех, кто может позволить себе оплачивать услуги визовых агентств, стоимость которых варьируется от 20 до 55 тысяч рублей.
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