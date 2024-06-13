Юрист предупреждает о новых схемах мошенничества в туристических компаниях

Юрист рассказал о новых схемах мошенничества в сфере туризма

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Юрист Алексей Панфилов предупреждает туристов о новых мошеннических схемах в сфере туризма. Он отмечает, что некоторые туристические компании требуют подписывать акты выполненных работ одновременно с договорами на оказание услуг, чтобы избежать ответственности за неоказанные услуги. Кроме того, такие компании могут вводить клиентов в заблуждение, предоставляя им некачественные отели вместо оговоренного жилья.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы избежать подобных рисков, Панфилов советует тщательно проверять репутацию туристической компании перед подписанием договора, внимательно изучать условия соглашения и не подписывать акты выполненных работ до получения всех услуг. Также рекомендуется запрашивать квитанцию и подтверждение бронирования, а также изучать отзывы о туристическом агентстве на различных интернет-сайтах. Эти меры помогут избежать неприятных ситуаций во время отдыха.