Советы по упаковке багажа: избегайте задержек при проверке безопасности в аэропорту

В аэропорту Дублина пассажирам дали несколько рекомендаций по упаковке багажа, чтобы избежать проблем при проверке безопасности.
Сотрудники аэропорта предупреждают, что некоторые предметы, такие как сувениры из определенных стран, содержащие марципан, могут вызвать подозрения у служб безопасности из-за их сходства со взрывчатыми веществами.
Эксперты также обращают внимание на использование чехлов и ремней безопасности для удобства распознавания багажа, что может помешать автоматическому сканированию. Это может привести к необходимости ручного досмотра, что может задержать доставку багажа.
Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется снимать старые наклейки с багажа и быть осторожными с предметами, которые могут вызвать сомнения у служб безопасности. Эти меры помогут обеспечить безопасное и быстрое прохождение пограничного контроля.
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