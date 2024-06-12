Советы по упаковке багажа: избегайте задержек при проверке безопасности в аэропорту

Как правильно упаковать багаж

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Дублина пассажирам дали несколько рекомендаций по упаковке багажа, чтобы избежать проблем при проверке безопасности.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сотрудники аэропорта предупреждают, что некоторые предметы, такие как сувениры из определенных стран, содержащие марципан, могут вызвать подозрения у служб безопасности из-за их сходства со взрывчатыми веществами.

Эксперты также обращают внимание на использование чехлов и ремней безопасности для удобства распознавания багажа, что может помешать автоматическому сканированию. Это может привести к необходимости ручного досмотра, что может задержать доставку багажа.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется снимать старые наклейки с багажа и быть осторожными с предметами, которые могут вызвать сомнения у служб безопасности. Эти меры помогут обеспечить безопасное и быстрое прохождение пограничного контроля.