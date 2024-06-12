Безопасность на пляже: правила купания и советы для отдыхающих

На Черноморском побережье начинается купальный сезон — вода прогрелась до 22°C, а температура воздуха в городах держится на уровне 28-30°C. В Крыму море станет пригодным для навигации 20 июня, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
Чтобы ваш отдых и купание прошли безопасно, напоминаем о мерах предосторожности. Все знают, что не следует заплывать за буйки и купаться в шторм. Однако многие забывают о флагах спасателей. Желтый флаг означает, что купаться безопасно, а красный или черный предупреждают об опасности в воде.
При выборе места отдыха рекомендуется отдавать предпочтение официальным пляжам. Перед началом сезона дно таких пляжей очищается, чтобы избежать травм, а на берегу дежурят спасатели. В диких местах следует быть особенно осторожными, так как в случае проблем со здоровьем помощь может прийти с задержкой.
Для тех, кто не умеет плавать, существуют надувные матрасы и спасательные круги. Однако важно помнить, что эти средства обеспечивают безопасность только в определенной зоне, и при усилении волн следует возвращаться на берег.
Также следует учитывать, что на дне водоемов могут обитать различные животные, поэтому рекомендуется использовать специальные тапочки для защиты ног от морских ежей, крабов и других потенциальных угроз.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.