Безопасность на пляже: правила купания и советы для отдыхающих

Туристам напомнили о мерах безопасности на воде

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Черноморском побережье начинается купальный сезон — вода прогрелась до 22°C, а температура воздуха в городах держится на уровне 28-30°C. В Крыму море станет пригодным для навигации 20 июня, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Фото: unsplash.com by Никко Макаспак is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Чтобы ваш отдых и купание прошли безопасно, напоминаем о мерах предосторожности. Все знают, что не следует заплывать за буйки и купаться в шторм. Однако многие забывают о флагах спасателей. Желтый флаг означает, что купаться безопасно, а красный или черный предупреждают об опасности в воде.

При выборе места отдыха рекомендуется отдавать предпочтение официальным пляжам. Перед началом сезона дно таких пляжей очищается, чтобы избежать травм, а на берегу дежурят спасатели. В диких местах следует быть особенно осторожными, так как в случае проблем со здоровьем помощь может прийти с задержкой.

Для тех, кто не умеет плавать, существуют надувные матрасы и спасательные круги. Однако важно помнить, что эти средства обеспечивают безопасность только в определенной зоне, и при усилении волн следует возвращаться на берег.

Также следует учитывать, что на дне водоемов могут обитать различные животные, поэтому рекомендуется использовать специальные тапочки для защиты ног от морских ежей, крабов и других потенциальных угроз.