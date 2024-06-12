Как "Побег из Шоушенка" спас историческое здание в Огайо

Фильм "Побег из Шоушенка" неожиданно повлиял на судебную систему штата Огайо (США). После окончания съемок планировалось снести здание исправительного учреждения, где проходили съемки. Однако благодаря популярности фильма, эта локация стала привлекать множество туристов. В результате, группа энтузиастов смогла приобрести здание у государства за символическую сумму в один доллар.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.