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Как "Побег из Шоушенка" спас историческое здание в Огайо

"Побег из Шоушенка" спас историческое здание в Огайо

0:26
Туризм

Фильм "Побег из Шоушенка" неожиданно повлиял на судебную систему штата Огайо (США). После окончания съемок планировалось снести здание исправительного учреждения, где проходили съемки. Однако благодаря популярности фильма, эта локация стала привлекать множество туристов. В результате, группа энтузиастов смогла приобрести здание у государства за символическую сумму в один доллар.

"Побег из Шоушенка" спас историческое здание в Огайо
Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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