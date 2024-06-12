Комфортный климат и культурное богатство России: что привлекает туристов из разных уголков мира

Эксперты объяснили, что привлекает иностранных туристов в России

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Иностранные туристы, будь то из стран Ближнего Востока или далёкого Китая, находят в России что-то особенное, что удовлетворяет их предпочтения.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Для многих жителей Ближнего Востока летние месяцы означают невыносимую жару. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, Россия в этот период дарит спасительную прохладу, особенно в центральных регионах. Это делает ожидание жары одной из основных причин посещения России. Кроме комфортного климата, туристов из стран Ближнего Востока привлекает богатая история и культура России.

Они с интересом посещают знаковые места, такие как Москва и Санкт-Петербург, где можно увидеть архитектурные шедевры, музеи мирового уровня и исторические памятники. Ближневосточные гости ценят комфорт и высокое качество обслуживания. Россия предлагает им широкий выбор высококлассных отелей, преимущественно 4- и 5-звездочных, где они могут чувствовать себя уютно. Китайских туристов притягивают огни мегаполисов.

Москва и Санкт-Петербург неизменно входят в их маршрут, а любители арктических пейзажей стремятся посетить Мурманск и увидеть северное сияние. Китайцы с уважением относятся к истории, поэтому с большим интересом посещают города Золотого кольца, такие как Суздаль и Владимир.

В отличие от ближневосточных туристов, китайские гости предпочитают насыщенный экскурсионный отдых. Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Уникальное сочетание богатой истории, самобытной культуры, живописных пейзажей и развитой инфраструктуры делает ее привлекательной для путешественников со всего мира, сообщает "За рулем".