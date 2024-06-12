Балеарские острова запретили продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов, нарушающих общественный порядок и занимающихся сексом на улице, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечается, что власти популярных европейских курортов также ужесточили правила употребления алкоголя в общественных местах и начали штрафовать нарушителей. Эти меры были приняты в ответ на многодневные протесты местных жителей, обеспокоенных негативным влиянием туристов на репутацию островов.