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Балеарские острова запретили продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя

0:33
Туризм

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов, нарушающих общественный порядок и занимающихся сексом на улице, сообщает Daily Mail.

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечается, что власти популярных европейских курортов также ужесточили правила употребления алкоголя в общественных местах и начали штрафовать нарушителей. Эти меры были приняты в ответ на многодневные протесты местных жителей, обеспокоенных негативным влиянием туристов на репутацию островов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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