Балеарские острова запретили продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов

На Балеарских островах введен запрет на продажу алкоголя после 20:30 из-за туристов, нарушающих общественный порядок и занимающихся сексом на улице, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что власти популярных европейских курортов также ужесточили правила употребления алкоголя в общественных местах и начали штрафовать нарушителей. Эти меры были приняты в ответ на многодневные протесты местных жителей, обеспокоенных негативным влиянием туристов на репутацию островов.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?