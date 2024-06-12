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Конфликт на Пхукете: россиянину грозит тюрьма за оскорбление местной жительницы

Российский турист в Таиланде стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта

1:07
Туризм

В Таиланде российский турист стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с местной жительницей, сообщает издание Thaiger.

Российский турист в Таиланде стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Инцидент произошел на курорте Пхукет 29 мая. По информации источника, россиянин объехал автомобиль супружеской пары на светофоре и подошел к их машине. Он попросил женщину на пассажирском сиденье опустить стекло, после чего оскорбил ее, плюнул в нее и попытался ударить. Затем мужчина вернулся в свою машину и уехал, а супруги обратились в полицию.

Правоохранители нашли нарушителя и потребовали объяснений. Хотя турист уже вернулся в Россию, он нанял адвоката, который пришел в отделение на Пхукете и извинился перед пострадавшей. Позже россиянин сам связался с ней по видеосвязи.

Турист также заявил о готовности вернуться в Таиланд осенью и понести наказание. Против россиянина возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении и угрозе физического насилия, за что ему грозит до двух лет тюрьмы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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