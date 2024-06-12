На побережье США выбросило круглую двухметровую рыбу редкого вида

Гигантскую рыбу длиной 221 см выбросило на побережье Орегона

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье штата Орегон выбросило огромную рыбу длиной 221 сантиметр, как сообщили сотрудники аквариума Seaside Aquarium на своей странице в Facebook*.

Фото: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration is licensed under public domain

"Эта гигантская странная рыба вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях — люди приходили на пляж даже во время шторма, чтобы посмотреть на нее", — сообщили в аквариуме.

Изначально специалисты думали, что морской гигант принадлежит к виду Mola mola, также известному как рыба-солнце, обыкновенная рыба-луна или рыба-голова. Однако позже выяснилось, что это была Mola tecta — более редкий вид. Этот экземпляр оказался самым крупным из когда-либо изученных специалистами.

По данным аквариума, рыба все еще находится на пляже. Вероятно, она останется там еще несколько недель, так как птицам-падальщикам сложно пробиться через ее жесткую и толстую кожу.