На побережье США выбросило круглую двухметровую рыбу редкого вида

На побережье штата Орегон выбросило огромную рыбу длиной 221 сантиметр, как сообщили сотрудники аквариума Seaside Aquarium на своей странице в Facebook*.
"Эта гигантская странная рыба вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях — люди приходили на пляж даже во время шторма, чтобы посмотреть на нее", — сообщили в аквариуме.
Изначально специалисты думали, что морской гигант принадлежит к виду Mola mola, также известному как рыба-солнце, обыкновенная рыба-луна или рыба-голова. Однако позже выяснилось, что это была Mola tecta — более редкий вид. Этот экземпляр оказался самым крупным из когда-либо изученных специалистами.
По данным аквариума, рыба все еще находится на пляже. Вероятно, она останется там еще несколько недель, так как птицам-падальщикам сложно пробиться через ее жесткую и толстую кожу.
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