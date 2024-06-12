140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента введения безвизового режима

140 тысяч китайских туристов посетили Россию с 2023 года

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 августа 2023 года Россию посетили около 140 тысяч китайских туристов благодаря запуску группового безвизового механизма, сообщил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

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"С момента введения безвизового группового обмена с 1 августа поток китайских туристов в Россию составил порядка 140 тысяч человек за 10 месяцев. Мы планируем достичь 1,5-2 миллионов взаимных поездок по итогам 2024 года как по электронной визе, так и по групповым безвизовым поездкам. Хотя это ещё не те цифры, что были до пандемии, мы уверенно движемся к поставленным целям", — отметил Кондратьев.

Кроме того, он рассказал, что ведомство рассматривает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой и рядом африканских стран. "Особое внимание уделяется Саудовской Аравии, поскольку турпоток оттуда значительно увеличивается: в первом квартале 2024 года количество туристов из Саудовской Аравии в Россию выросло в 15 раз. Если в первом квартале 2023 года нас посетило около 500 человек, то в 2024 году — уже около 6,5 тысячи", — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что отмена виз и запуск прямых рейсов с Саудовской Аравией могут ещё больше увеличить турпоток. "Практика показывает, что после отмены визового режима с ОАЭ в 2017 году турпоток оттуда в Россию вырос в 5-7 раз. Мы надеемся на аналогичный рост с Саудовской Аравией — в 3-4 раза, учитывая уже высокую базу", — пояснил Кондратьев.

Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.