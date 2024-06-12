Оман рассчитывает на четырёхкратный рост турпотока из России в 2024 году

Оман планирует четырёхкратный рост турпотока из России в 2024 году

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оман стремится принять в 2024 году в четыре раза больше туристов из России по сравнению с предыдущим годом. Заместитель министра туризма султаната Оман, Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди, сообщил РИА Новости, что в стране уже работают над увеличением числа русскоязычных сотрудников отелей и гидов.

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"Российский рынок демонстрирует значительный рост и интерес к Оману. В 2023 году мы зафиксировали увеличение на 300% по сравнению с 2022 годом. Это свидетельствует о растущем интересе россиян к нашему направлению на Аравийском полуострове. Мы надеемся, что это лишь начало, так как еще есть большой потенциал для увеличения турпотока из России. В 2024 году мы ожидаем аналогичный или даже больший рост", — отметил замминистра.

В министерстве туризма Омана уточнили, что в 2023 году страну посетили около 20 тысяч россиян. Власти намерены активно работать над увеличением этого числа, в том числе посредством медиа-кампаний и сотрудничества с туроператорами.

"Для российских туристов будут предлагаться специальные турпакеты, включающие не только размещение, но и экскурсионные и пляжные программы, чтобы продемонстрировать все возможности страны. Также будут доступны скидки на проживание в отелях до 20%. Развитие прямого авиасообщения из Москвы и Санкт-Петербурга также поспособствует увеличению турпотока, и работа в этом направлении уже ведется", — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время активно работают над увеличением русскоязычного сервиса, включая сотрудников отелей и гидов, проводящих экскурсии на русском языке. "Оман воспринимается как премиальное место для отдыха, но в стране также есть предложения для массового туриста — двух- и трехзвездочные отели с качественной инфраструктурой. Есть предложения от 50 долларов за ночь", — указали в министерстве.

Оман готов предложить российским туристам разнообразные варианты отдыха — как пляжный, так и экскурсионный. "У нас есть возможности для дайвинга и снорклинга. Круглый год в стране комфортная погода для пляжного отдыха. Также есть заповедник с горами и озерами", — заключили в министерстве.