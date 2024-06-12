Китайская авиакомпания запустила прямые рейсы из Пекина во Владивосток

Еще одна китайская авиакомпания теперь летает из Пекина во Владивосток

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня China United Airlines совершила свой первый рейс в Россию. Самолеты этой авиакомпании будут летать из Пекина во Владивосток и обратно. China United Airlines является дочерней компанией перевозчика China Eastern Airlines, хорошо известного российским пассажирам.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и пятницам. Ранее на этом маршруте работали авиакомпании "Аврора", S7 Airlines и "Уральские авиалинии". У China United Airlines есть небольшое преимущество перед российскими перевозчиками.

Обычно российские авиакомпании планируют вылеты из Пекина ночью с прибытием во Владивосток ранним утром, что не всегда удобно. China United Airlines будет отправляться в 16:20 и прибывать в 18:20, с обратным вылетом в 19:30.