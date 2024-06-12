Китайская авиакомпания запустила прямые рейсы из Пекина во Владивосток

Сегодня China United Airlines совершила свой первый рейс в Россию. Самолеты этой авиакомпании будут летать из Пекина во Владивосток и обратно. China United Airlines является дочерней компанией перевозчика China Eastern Airlines, хорошо известного российским пассажирам.
Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и пятницам. Ранее на этом маршруте работали авиакомпании "Аврора", S7 Airlines и "Уральские авиалинии". У China United Airlines есть небольшое преимущество перед российскими перевозчиками.
Обычно российские авиакомпании планируют вылеты из Пекина ночью с прибытием во Владивосток ранним утром, что не всегда удобно. China United Airlines будет отправляться в 16:20 и прибывать в 18:20, с обратным вылетом в 19:30.
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