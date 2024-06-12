Что посмотреть в Армении: лучшие достопримечательности и развлечения

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Армения: топ-10 увлекательных занятий для туристов

4:01
Туризм

Первая страна, принявшая христианство. Первая страна, построившая церковь. Первая страна, где начали производить вино (хотя это и спорно). Армении так много лет (первое упоминание датируется 520 годом до н. э.), что здесь точно найдется чем заняться. Например:

Армения: топ-10 увлекательных занятий для туристов
Фото: Wikipedia by Martin St-Amant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полюбуйтесь на гору Арарат
Хотя гора Арарат, на которой по легенде остановился Ноев ковчег, находится в Турции, армяне считают её своей. Священная гора была частью Армении до 1921 года. Местные жители говорят, что увидеть Арарат, часто скрытый облаками, — к удаче. Лучшие виды на гору открываются со смотровых площадок у монастыря Хор-Вирап и арки Чаренца.

Посчитайте ступеньки на Каскаде
На самом деле, ступенек 572, и Каскад — это огромный архитектурный комплекс с лестницами, фонтанами, арт-объектами, музеями и парком. Строительство началось в 1972 году, и до сих пор не завершено, что не мешает Каскаду быть визитной карточкой Еревана и популярным местом встречи.

Оцените "новый ковчег"
В 1985 году Левон из села Ариндж начал копать погреб по просьбе жены и продолжал рыть 23 года, создавая подземный комплекс на глубине 21 метр. Пещеры, тоннели и даже "церковь" украшены колоннами и узорами. Левон скончался в 2008 году, оставив после себя уникальное сооружение.

Попробуйте армянский "сникерс"
В Армении "сникерс" — это чурчхелла, традиционно называемая шарох или сладкий суджух, из виноградного сока и орехов. На рынках можно найти множество других сладостей из сухофруктов, таких как сушеная хурма, миндаль в вишне и фаршированные орехами сушеные персики — алани.

Купите ковер
Если не можете купить, хотя бы сфотографируйтесь на фоне ковров на ереванском блошином рынке "Вернисаж". Традиция ковроткачества в регионе зародилась в VI веке до н. э., и армяне в этом мастера. Также на "Вернисаже" можно приобрести керамику, антиквариат и серебряные украшения.

Посетите дом-музей Сергея Параджанова
Режиссер и художник Сергей Параджанов создал дом-музей в Ереване, где можно увидеть его коллажи и уникальные произведения. Он умер до открытия музея, но экспонаты и истории его жизни до сих пор привлекают посетителей.

Узнайте, как звучит "Симфония камней"
В ущелье Азата расположена "Симфония камней" — скалы, напоминающие церковный орган. Эти базальтовые столбы кажутся искусственными, но это творение природы. Недалеко находится и языческий храм Гарни, построенный на деньги римского императора Нерона.

Прокатитесь по самой длинной в мире канатной дороге
"Крылья Татева" — канатная дорога, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Она ведет к Татевскому монастырю IX века, расположенному над обрывом. Легенда гласит, что здесь спрятаны сокровища, но главные ценности — это архитектура и природа.

Познакомьтесь с монахом-отшельником
Добраться до заброшенной Татевской пустыни нелегко, но тех, кто осмелится на многочасовой пеший поход, ждут удивительные впечатления. Единственный обитатель — монах-отшельник Акоп, который рад угостить гостей хлебом собственного приготовления.

Поешьте кебаб из раков на озере Севан
Озеро Севан на высоте 1900 метров кажется бескрайним, а по его берегу можно объехать за 5 часов. Попробуйте шашлык из сиванской форели и сочный кебаб из раков, следите за лавашом — его очень любят местные чайки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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