Темный туризм: почему люди стремятся в места трагедий и страданий

Туристы все чаще посещают места трагедий и страданий

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тёмный туризм процветает, вызывая серьёзные вопросы об уважении и возможном вреде, связанном с такими местами.

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению экспертов, люди посещают места, связанные со смертью и страданиями, чтобы удовлетворить своё глубоко укоренившееся любопытство к смерти и трагедиям. Эти места позволяют взглянуть на крайности человеческого опыта с безопасного расстояния, предлагая уникальную возможность для осмысления неизведанного.

Популярные направления тёмного туризма включают концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Польше, Ground Zero и Национальный мемориал и музей 11 сентября в США, Чернобыльскую зону и город Припять. Также туристы посещают поля сражений Гражданской войны в Америке, пляжи Нормандии и пользуются "черными такси" в Белфасте, чтобы узнать о борьбе ирландцев против англичан.

Однако этот вид туризма вызывает и проблемы. Превращение мест страданий в туристические достопримечательности может восприниматься как эксплуатация. Более того, некоторые туристы могут нарушать правила поведения, делая неуместные селфи или шутя по поводу исторических событий. Это часто вызывает негативную реакцию и может привести к блокировке пользователей в социальных сетях.