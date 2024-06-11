Уникальные туристические маршруты по России: культурное наследие и природные красоты

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Топ мест, обязательных для посещения в России

3:29
Туризм

Россия — настоящая сокровищница для путешественников с огромным туристическим потенциалом! Это огромная и красивая страна, где можно увидеть множество великолепных мест, прикоснуться к культуре и вековым традициям разных народов. Юлия Шашкова и Яна Бауэр, основатели агентства путешествий Back To Travel, подготовили список мест в России, которые стоит посетить каждому.

Топ мест, обязательных для посещения в России
Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Саратов — Родина калинки-малинки
Саратов — город, где возрождают национальные бренды и героев: от Юрия Гагарина до художника Виктора Борисова-Мусатова. Здесь находится место приземления первого в мире космонавта, Юрия Гагарина, которое развивают в интерактивный комплекс. Готовят его любимое блюдо — свиную рульку в сухарях, и организуют пикники с белыми скатертями с видом на утесы, меловые доледниковые горы и Волгу.

Саратов — это место, где была придумана одна из самых популярных песен России "Калинка-малинка". Здесь её можно услышать под гармонь с колокольчиком, который также является символом города. В Саратове также сохранилось наследие Волжских немцев: руины кирх и мельниц, которые возвращают людей в прошлое, а уникальные местные рецепты хлеба и пирогов погружают в атмосферу города полностью.

Кострома — династия Третьяковых
Кострома славится своим фабричным наследием Третьяковых. Обязательно стоит посетить Романовский музей, где можно увидеть портреты зажиточных крестьян. В Свято-Троицком мужском Ипатьевском монастыре стоит обратить внимание на уникальные изразцовые печи, от оп-арта до дельфтского стиля.

Самара — русский Майами
Самара — это настоящий русский Майами, где жизнь крутится вокруг Волги. Обязательно стоит посетить острова села Ширяева, где отдыхали известные личности России, такие как Репин и Шаляпин. Здесь можно насладиться развлечениями, как во времена купечества, и вкусными домашними пирогами с вишней. Природа здесь также впечатляет: тосканские холмы и швейцарские заливные луга радуют глаз, а национальный парк Сенгилеевские горы привлекает своей красотой.

Культурное наследие Калининграда
Калининград предлагает множество уникальных впечатлений: сплавы в порт, чайные церемонии, музеи с чайными в садах, немецкие кирхи и их дюжина, бухты с дикими лебедями и спа с видом на Балтийское море. Куршская коса и песчаные дюны с игристым и марципаном создают незабываемую атмосферу.

Екатеринбург — уникальное настроение
Екатеринбург предлагает неповторимую атмосферу, отличающуюся от Средней Полосы России. Город богат на модные инициативы, такие как спектакли-променады по городку чекистов и выставочные проекты в Белой Башне, а также частные коллекционеры.

Нижний Новгород — сила слияния
Слияние Оки и Волги делает Нижний Новгород уникальным. В области можно посетить руины усадеб, которые не оставят никого равнодушными. Планируется запуск маршрута с культурным кодом по тропе исконных искусств и благотворительным ключом. В Городце стоит посетить четыре музея и самую длинную ГЭС в России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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