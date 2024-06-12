"Никакой русофобии": как европейцы относятся к русским — опыт тревел-блогерши из России

Российская блогерша раскрыла удивительное отношение европейцев к русским

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Европу и поделилась своим опытом о том, как местные жители относятся к русским. В своем блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она рассказала об этом.

Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам блогерши, она всегда рассказывала о своей родине с некоторой опаской, однако реакция европейцев оказалась неожиданно приятной.

"Все иностранцы, узнав, что я из России, были удивлены и задавали один и тот же вопрос: как я смогла попасть в Европу, ведь прямых рейсов сейчас нет?" — написала она.

Блогерша пояснила, что европейцы спрашивали об этом с искренним интересом, без какого-либо негативного подтекста.

"Они искренне поражаются нашей находчивости и предприимчивости. Никто из них не жил в таких условиях, когда полмира закрыто, и для поездки за границу требуется пройти настоящий квест с визами, билетами и банковскими картами", — отметила путешественница.

Также, по её словам, в одном из кафе Парижа она обнаружила меню на русском языке, в котором был даже пункт "русский завтрак".

"Русскоговорящий персонал встречается повсюду: в магазинах, торговых центрах, туристических местах", — добавила она.