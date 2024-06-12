"Никакой русофобии": как европейцы относятся к русским — опыт тревел-блогерши из России

Российская тревел-блогерша посетила Европу и поделилась своим опытом о том, как местные жители относятся к русским. В своем блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она рассказала об этом.
По словам блогерши, она всегда рассказывала о своей родине с некоторой опаской, однако реакция европейцев оказалась неожиданно приятной.
"Все иностранцы, узнав, что я из России, были удивлены и задавали один и тот же вопрос: как я смогла попасть в Европу, ведь прямых рейсов сейчас нет?" — написала она.
Блогерша пояснила, что европейцы спрашивали об этом с искренним интересом, без какого-либо негативного подтекста.
"Они искренне поражаются нашей находчивости и предприимчивости. Никто из них не жил в таких условиях, когда полмира закрыто, и для поездки за границу требуется пройти настоящий квест с визами, билетами и банковскими картами", — отметила путешественница.
Также, по её словам, в одном из кафе Парижа она обнаружила меню на русском языке, в котором был даже пункт "русский завтрак".
"Русскоговорящий персонал встречается повсюду: в магазинах, торговых центрах, туристических местах", — добавила она.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?