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Как россияне планируют летний отпуск: топ направлений и цены на авиабилеты

Самым популярным направлением на июль стал Ереван

4:11
Туризм

Доля бронирований россиянами авиабилетов за границу на июль увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом, достигнув 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения), куда было приобретено 8% всех билетов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Самым популярным направлением на июль стал Ереван
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Стоимость билетов на рейсы из Москвы в Ереван и обратно в июле составляет 26 180 рублей на одного человека. Из Санкт-Петербурга билет на этот маршрут обойдется от 28 570 рублей, а из Екатеринбурга — от 22 950 рублей.

В Анталью (Турция) полетят 7% россиян, большинство из них планируют отпуск на 11 дней. Билеты из Москвы туда и обратно стоят от 31 300 рублей, из Санкт-Петербурга — от 34 450 рублей, а из Екатеринбурга — от 35 850 рублей.

По 5% билетов россияне приобрели для поездок в Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция) и Минск (Беларусь). В Баку россияне планируют отдыхать около 16 дней. Билеты из Москвы и обратно стоят от 33 690 рублей, из Санкт-Петербурга — от 35 450 рублей, а из Екатеринбурга — от 38 400 рублей.

Средняя продолжительность отдыха в Стамбуле составит 11 дней. Билеты из Москвы стоят от 27 720 рублей, из Санкт-Петербурга — от 33 250 рублей, а из Екатеринбурга — от 19 030 рублей.

В Минске россияне планируют провести около шести дней. Билеты из Москвы стоят от 6 500 рублей, из Санкт-Петербурга — от 11 000 рублей, а из Екатеринбурга — от 19 400 рублей.

Кроме того, около 4% россиян планируют поехать в Сеул (Южная Корея), Бишкек (Киргизия) и Алматы (Казахстан) на две недели. Билеты в Сеул из Москвы стоят от 46 500 рублей, из Санкт-Петербурга — от 53 800 рублей, а из Екатеринбурга — от 63 800 рублей. Билеты в Бишкек из Москвы стоят от 33 200 рублей, из Санкт-Петербурга — от 37 700 рублей, а из Екатеринбурга — от 33 800 рублей. Билеты в Алматы из Москвы стоят от 27 580 рублей, из Санкт-Петербурга — от 37 400 рублей, а из Екатеринбурга — от 28 700 рублей.

Многие россияне выбирают для отдыха Абхазию. По словам главы турфирмы и тревел-блогера Наталии Ансталь, основные преимущества отпуска в Абхазии — это недорогое жилье и продукты. Пакетные туры на пять-семь дней стоят 40-60 тысяч рублей, в зависимости от уровня отеля. До Абхазии можно добраться разными видами транспорта. Ансталь рекомендует посетить местные водопады и озера, особенно озеро Рица, а также дегустации местных вин. Основной поток туристов в Абхазию приходится на лето, но комфортная погода там сохраняется круглый год. Для поездки в эту республику не нужны загранпаспорта и визы.

Некоторые россияне предпочитают путешествовать на автомобиле. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин дал советы по подготовке машины к летним поездкам. Он рекомендовал проверить систему кондиционирования, установить атермальную пленку на стекла для защиты от ультрафиолета и использовать вентиляцию сидений для комфорта в жаркую погоду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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