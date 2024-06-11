Гайд по Турции: безвизовый въезд и прямые перелеты в 2024 году

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Безвизовый въезд в Турцию для россиян в 2024 году: правила и рекомендации

4:34
Туризм

Летняя Турция привлекает туристов из России благодаря безвизовому въезду и прямым перелетам на курорты Средиземного и Эгейского морей из множества российских городов. Мы собрали информацию о правилах въезда в Турцию для россиян в 2024 году, выяснили стоимость туров в Анталью и Бодрум, а также какие карты UnionPay там принимаются.

Безвизовый въезд в Турцию для россиян в 2024 году: правила и рекомендации
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Безвизовый режим в Турции
Россиянам виза для посещения Турции не нужна при условии пребывания до 60 дней подряд или до 90 дней в течение полугода при многократном въезде. Для пересечения границы рекомендовано иметь загранпаспорт, действующий не менее 120 дней с даты прибытия.

На пограничном контроле обычно не требуют наличия брони отеля, обратного билета, туристического ваучера или страховки. Однако в Генконсульстве РФ в Анталье советуют иметь эти документы при себе. Туроператоры, как правило, разъясняют особенности поездок по турпакетам, включая необходимость брать свидетельства о рождении для детей. Дети до 14 лет могут въехать по паспорту родителя, если в него внесена запись с фото и печатями.

Авиасообщение между Россией и Турцией
Между Россией и Турцией существует интенсивное прямое авиасообщение, особенно популярное летом. На курорты Антальи туристов доставляют из двух с половиной десятков российских городов регулярными и чартерными рейсами. Из Москвы в Анталью совершается сотни вылетов в неделю, включая до 45 рейсов от "Аэрофлота" и около 120 еженедельных рейсов от других авиакомпаний.

Из Санкт-Петербурга в Анталью планируется до 77 вылетов в неделю, а в целом из Пулково в Турцию заявлено около 120 рейсов. Новые программы включают турпакеты в Бодрум и Даламан с вылетами из различных российских городов.

Стоимость авиабилетов в Турцию
Примерные цены на авиабилеты с вылетом 22 июня и возвращением через две недели, 6 июля:

  • Москва — Стамбул: "Уральские авиалинии" — от 33,2 тыс. руб.
  • Москва — Анталья: "Победа" — от 37,5 тыс. руб.
  • Москва — Даламан: Pegasus Airlines — от 50,3 тыс. руб.
  • Москва — Бодрум: Pegasus Airlines — от 55 тыс. руб.
  • Санкт-Петербург — Анталья: Southwind — от 55,6 тыс. руб.
  • Санкт-Петербург — Даламан: Turkish Airlines — от 73,4 тыс. руб.

Турпакеты в Турцию
Многие ведущие туроператоры предлагают туры на турецкие курорты. Примерные цены на турпакеты с вылетом из Москвы на 14 дней для двоих:

— Анталья, Кемер, Аланья — от 120 тыс. руб. без питания или с завтраками.
— Отели 5* с "все включено" — от 197 тыс. руб. в Сиде и от 240 тыс. руб. в Бодруме.

Из Санкт-Петербурга туры на курорты Аланьи и Стамбул — от 94 тыс. руб. с завтраками и от 170 тыс. руб. на "ультра все включено" в 5* отелях. Бюджет летнего отдыха на семью из трех человек в хорошем отеле сейчас составляет не менее 500 тыс. руб.

Оплата в Турции
Для безналичных платежей и снятия наличных туристы используют карты UnionPay от четырех российских банков. В Бодруме, Белеке и других городах карты принимаются в некоторых местах, но не везде. Туристы также берут с собой евро, доллары и рубли. В обменниках курс составляет примерно 3,2-3,3 рубля за 1 лиру. В магазинах и отелях цены часто указаны в евро, что упрощает расчеты для туристов.

Туроператор Anex организует туры в Анталью с вылетом из 17 российских городов, а также перелеты в Даламан и Бодрум из различных аэропортов России. Аналогичные программы предлагают и другие крупные туроператоры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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