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Как сэкономить на летнем отпуске в Москве и Подмосковье: советы экспертов

Как спланировать и сэкономить на отпуске в Москве и Подмосковье

3:32
Туризм

Этим летом Москву и Подмосковье планируют посетить туристы со всей страны. Об этом свидетельствуют многочисленные заявки на популярных сервисах онлайн-бронирования отелей. Как успеть спланировать летний отдых, накопить и даже сэкономить на отпуске, рассказала "РГ" главный экономист Центрального федерального округа Банка России Александра Львова.

Как спланировать и сэкономить на отпуске в Москве и Подмосковье
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По ее словам, если даты отпуска известны заранее, лучше не откладывать и бронировать отели, билеты или туры заранее.

"Крупные отели и туроператоры обычно предлагают большие скидки. Если вы не используете личный транспорт или каршеринг, билеты на поезд также могут быть значительно дешевле. Кроме того, выбор вариантов жилья будет больше, так как популярные недорогие гостиницы распродают номера задолго до начала сезона", — отметила эксперт.

Важно сравнивать цены на официальном сайте отеля и в разных системах бронирования. Следует изучить предложения туроператоров, так как у них могут быть пакетные скидки.

"Если вы путешествуете поездом или самолетом, можно сэкономить с помощью банковской карты. Многие банки выпускают карты с накоплением миль на авиа- и железнодорожные билеты. Но использовать мили можно только при покупке билетов на сайте конкретной авиакомпании, РЖД или на портале банка", — добавила она.

Ещё один способ сэкономить — воспользоваться рассрочкой, которую предлагают крупные туроператоры, внося только половину стоимости тура при бронировании.

Не забывайте о горящих турах. За несколько дней до вылета (или за пару недель, если требуется виза) цены могут упасть. Крупные отели также могут снижать цены, если у них остаются свободные места.

"Некоторые путешественники умеют находить такие предложения и жить в пятизвёздочных отелях по цене трёхзвёздочных. С авиабилетами такие возможности реже, так как перед вылетом остаются только дорогие билеты и неудобные рейсы", — пояснила Александра Львова.

При выборе жилья важно учитывать все расходы. Апартаменты часто дешевле отелей, а гостиница на окраине может обойтись дешевле, чем в центре, но потребует дополнительных затрат на транспорт.

Если планируете арендовать машину, нет смысла жить в дорогой гостинице в центре, особенно если возникают проблемы с парковкой, стоимость которой также стоит уточнить заранее.

Туристические советы для экономии на отдыхе:

  • Экскурсионные маршруты
    Специальные музейные или туристические карты обходятся дешевле отдельных билетов, включают транспорт и скидки в кафе. Многие музеи предлагают бесплатные дни посещения, а в крупных городах есть бесплатные экскурсии с советами от местных жителей.

  • Покупка сувениров
    В непопулярных местах цены на сувениры ниже, чем в центре города или аэропорту.

  • Аренда квартиры
    В пик сезона отельные номера могут быть заняты, а квартиры предлагают жилье дешевле и с собственной кухней, что позволяет сэкономить.

  • Кешбэк
    Используйте карты с кешбэком, чтобы возвращать часть потраченных средств.

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Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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