Что делать при утере багажа: пошаговая инструкция и советы

Как получить компенсацию за утерянный багаж

5:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Случаи, когда пассажиры не могут найти свои чемоданы на багажной ленте, довольно распространены. Для кого-то это может быть лишь досадной неприятностью, а для кого-то — настоящей катастрофой, способной испортить весь отпуск. Рассмотрим, что делать, если ваши чемоданы потерялись, через какое время можно их вернуть, как их искать и как получить финансовую компенсацию.

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Причины потери багажа

Наиболее частые причины потери багажа — это ошибки сотрудников при оформлении или передаче багажа, а также наличие старых бирок на чемодане. Человеческий фактор всегда присутствует, даже в самых современных аэропортах. Ошибки могут произойти при печати бирок, их неправильном приклеивании или при загрузке багажа. Особенно это актуально при коротких стыковках рейсов.

Избежать утери багажа из-за лишних бирок можно, просто проверив чемодан перед сдачей на стойке регистрации. Удалите все старые наклейки.

Иногда багаж могут случайно забрать другие пассажиры, перепутав его со своим. Чтобы избежать этого, добавьте на чемодан уникальные элементы, такие как яркие ленты или наклейки, а также бирку с вашими контактными данными.

Действия при утере багажа

Если вашего чемодана нет на ленте, обратитесь к стойке "Поиск багажа" (Lost and Found) в зале прилета. В небольших аэропортах можно обратиться к представителю авиакомпании. Вам потребуется предъявить паспорт, посадочный талон и багажную квитанцию, а также заполнить акт PIR (Property Irregularity Report). Если вы за границей, акт заполняется на английском языке.

Необходимо указать ваши данные, номер рейса, направление, информацию с багажной бирки и подробное описание багажа. Один экземпляр акта вы оставляете себе, другой — сотруднику аэропорта.

Максимальный срок ожидания — 21 день после перелета. Некоторые авиакомпании позволяют отслеживать статус поиска багажа через официальный сайт. В случае обнаружения вашего чемодана вам позвонят. Если по истечении трех недель багаж не найден, он считается утерянным, и вы можете подать претензию в авиакомпанию.

Компенсация за потерю багажа

Согласно ст. 118 Воздушного кодекса РФ, авиакомпания обязана компенсировать утрату, недостачу или повреждение багажа. Компенсация выплачивается вне зависимости от наличия страховки. Авиакомпания также страхует свою гражданскую ответственность и обязана возместить ущерб пассажирам.

При утере багажа пассажир может выбрать способ компенсации: через авиакомпанию, по полису обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) или по полису путешественника с опцией защиты багажа. При этом компенсацию можно получить только по одному из этих способов.

Компенсация от авиакомпании

Если чемодан нашли и вернули через несколько дней, но вам пришлось приобрести необходимые вещи, можно потребовать компенсацию. Сохраняйте все чеки на товары первой необходимости. По ст. 120 Воздушного кодекса РФ, за каждый час просрочки доставки багажа выплачивается компенсация в размере 25% МРОТ, но не более половины стоимости билета.

Компенсация по ОСГОП

Полис ОСГОП действует с момента посадки пассажира в транспортное средство и покрывает любой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пассажира. Стоимость компенсации по ОСГОП составляет до 600 рублей за 1 кг багажа и 11 тыс. рублей за иное имущество, но не более 23 тыс. рублей.

Компенсация по полису путешественника

Условия компенсации зависят от страховой компании. Заявите о пропаже в аэропорту, затем обратитесь в страховую компанию. Если страховая выплата меньше компенсации, положенной за утерю багажа, авиакомпания должна возместить разницу.

Повреждение багажа

Если багаж повредили, авиакомпания возместит стоимость ремонта. Зафиксируйте факт повреждения в аэропорту и составьте акт PIR. Если багаж не подлежит ремонту, предоставьте чеки о покупке и составьте претензию.

Забор найденного багажа

Если багаж найден, вам позвонят и уточнят адрес для доставки. Эта услуга бесплатна, но иногда быстрее забрать багаж самостоятельно в аэропорту. Хранение невостребованного багажа осуществляется в течение месяца.

Основные шаги при пропаже багажа:

Найдите стойку "Поиск багажа" (Lost and Found).

Заполните акт Property Irregularity Report (PIR) в двух экземплярах.

Ждите результатов поиска в течение 21 дня.

Если багаж не найден, составьте претензию в авиакомпанию и приложите необходимые документы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно справиться с ситуацией утери багажа и получить положенную компенсацию.