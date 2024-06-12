Мошенничество в туризме: как распознать и избежать ловушек при бронировании и оплате путёвок

Туроператоры предупреждают о новых уловках кибермошенников в отпускной сезон

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ещё на этапе планирования долгожданного отпуска его можно испортить, например, отдав все деньги мошенническому турагентству или забронировав несуществующие апартаменты. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, как распознать кибермошенников и не стать их жертвой.

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Мошенники могут предлагать "льготные" путёвки. Схема простая: звонит якобы "туроператор" и предлагает оформить льготную путёвку, для чего нужно назвать паспортные данные и реквизиты банковской карты. Чтобы не попасться на эту уловку, попросите отправить всю информацию на электронную почту, изучите сайт организации и проверьте информацию о турфирме в Едином Федеральном реестре туроператоров. Также запросите рабочий номер телефона звонящего, чтобы перепроверить информацию, и ознакомьтесь с данными об оформлении льготных путевок на mos. ru или сайте департамента труда и соцзащиты Москвы.

Ещё одна схема — сообщение на телефон о выгодной акции туроператора, предлагающее перейти по ссылке для покупки. На первый взгляд страница может казаться легитимной, но если вы внимательно посмотрите на название сайта в адресной строке, вы заметите, что несколько символов отличаются от оригинала. В начале адреса должно быть HTTPS, а если вы видите HTTP — это значит, что протокол подключения не защищен и переходить на ресурс опасно, особенно вводить свои данные.

Также часто встречается обман при аренде жилья, когда турист бронирует несуществующие квартиры или у владельца, который не подозревает, что его дом сдаётся.

"Важно бронировать жильё только на проверенных ресурсах. Внимательно прочитайте отзывы постояльцев. Просите собственника прислать дополнительные фото или видео жилья. Оплачивайте только через официальные платежные системы", — советует департамент в своём Telegram-канале.