Отчёт ООН: Китай, США и Германия возглавили список стран с наибольшими расходами на туризм в 2023 году

Россия вошла в топ-10 стран по расходам на зарубежные поездки в 2023 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году три страны возглавили список по расходам на зарубежные поездки: Китай, США и Германия. Граждане КНР потратили на заграничные отпуска 196,5 млрд долларов США, американцы — 150 млрд долларов США, а жители Германии — 112 млрд долларов США. Четвёртое и пятое места заняли Великобритания и Франция. Также в первую десятку вошли Канада, Италия, Южная Корея, Индия и Россия, которая заняла девятое место.

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Эти данные были опубликованы в отчёте Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) о расходах на туризм. Аналитики также определили наиболее посещаемые страны в мире, среди которых оказались Франция, Испания, Италия, США и Турция. Совокупный доход от туризма за прошлый год составил 1,5 трлн долларов США. Наибольшую прибыль от туристов получили США, Испания, Великобритания, Франция и Италия, сообщает портал "Тонкости труизма"