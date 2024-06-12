Суздаль, Коломна и Переславль-Залесский возглавили список городов для коротких поездок россиян на выходные

Эксперты определили, куда предпочитают ездить россияне в выходные дни

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Среди популярных направлений для поездок на выходные у россиян выделяются три города Золотого кольца. На первом месте Суздаль, где 48% бронирований отелей приходятся на дни с пятницы по воскресенье. Второе место занимает Коломна с 47% бронирований, а третье — Переславль-Залесский с 46%.

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В десятку самых популярных городов вошли также Выборг, Тула, Калуга, Сергиев Посад, Тверь, Владимир и Елец. Последний является еще и самым доступным вариантом, со средней стоимостью размещения этим летом 4100 рублей в сутки. Немного дороже размещение в Твери (4200 рублей), а на третьем месте по доступности — Калуга с 4400 рублей в сутки.

Исследование, посвящённое поездкам выходного дня за прошлый год, было проведено сервисами "МТС Travel" и Broneik. com.