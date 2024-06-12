Туроператоры отмечают рост спроса на горные туры: самые популярные направления и цены

Летние туры в горы набирают популярность среди россиян

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры отмечают рост популярности летних горных туров. Самым востребованным направлением этого года стала Красная Поляна. Однако россияне также выбирают и другие места для отдыха.

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По данным АТОР, цена семидневного тура на двоих в Красную Поляну в июне начинается от 64,9 тыс. рублей. Этот тур включает перелет и проживание в отеле 3* без питания. Стоимость тура с проживанием в отеле 4* стартует от 111 тыс. рублей.

Также набирает популярность отдых в Адыгее. Шесть ночей на базе отдыха у реки Белая для двоих обойдутся в 27 тыс. рублей (без учета дороги). Недельный этнотур с посещением геотермальных источников стоит от 116 тыс. рублей за двоих. В Кабардино-Балкарии отдых в отеле 3* в Приэльбрусье стоит от 35,1 тыс. рублей за пять ночей (без учета дороги). Экскурсионный тур на шесть ночей с посещением Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии стоит от 113,3 тыс. рублей за двоих (перелет не включен). В Карачаево-Черкесии на Домбае можно провести шесть ночей в отеле 3* за 53 тыс. рублей для двоих.

Летние туры на Урал, в Карелию, на Алтай и Байкал также остаются популярными. Семидневный тур для двоих с проживанием в усадьбе "Еловое" недалеко от башкирского курорта Абзаково стоит от 49,4 тыс. рублей, включая дорогу. Тур по Карелии на восемь дней обойдется в 110 тыс. рублей для двоих. Столько же стоит отдых в отеле "Гринвич" 3* в Улан-Удэ, а проживание в апарт-отеле LIST 3* на курорте Манжерок (Горный Алтай) обойдется в 147 тыс. рублей на двоих, сообщает портал "Тонкости туризма"