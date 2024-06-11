Туристический бум в Крыму: более 1,3 миллиона посетителей за первые пять месяцев 2024 года

Количество туристов в Крыму выросло на 9% в 2024 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество туристов, посетивших Крым за первые пять месяцев 2024 года, превысило 1,325 миллиона человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в настоящее время объекты размещения в регионе загружены примерно на 50%, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом.

Эти данные были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и свидетельствуют о восстановлении популярности Крыма как туристического направления после нескольких лет снижения числа приезжающих.