Туристический бум в Крыму: более 1,3 миллиона посетителей за первые пять месяцев 2024 года

Количество туристов, посетивших Крым за первые пять месяцев 2024 года, превысило 1,325 миллиона человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в настоящее время объекты размещения в регионе загружены примерно на 50%, что на 8% выше по сравнению с прошлым годом.
Эти данные были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и свидетельствуют о восстановлении популярности Крыма как туристического направления после нескольких лет снижения числа приезжающих.
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