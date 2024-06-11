Таиланд отменяет планируемый туристический сбор для стимулирования экономики

Таиланд отменяет туристический сбор

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Таиланда приняло решение не вводить туристический сбор, предложенный предыдущей администрацией, о чем сообщил премьер-министр Сретта Тависин.

Фото: flickr.com by Mark Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его мнению, несмотря на то, что сбор мог бы временно увеличить доходы, он также может негативно сказаться на экономике страны. Премьер-министр пояснил, что свободный въезд для туристов может стимулировать их расходы на покупки и услуги, что в конечном итоге принесет государству больше доходов, чем сам сбор.

Этот шаг нашел поддержку среди представителей туристической индустрии, которые выступали против введения налога. Они опасались, что сбор может отпугнуть туристов, что снизит их прибыль.