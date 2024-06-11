Пилоты авиакомпании "Якутия" заметили в небе красную летящую лошадь

Пилоты самолета российской авиакомпании "Якутия" заметили в небе необычный объект, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, летевшего из Новосибирска в Москву, в понедельник, 10 июня. Согласно источнику, командир воздушного судна сообщил о наблюдении воздушного шара в форме лошади красного цвета на высоте 518 метров.
Уточняется, что это не повлияло на выполнение рейса, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково.
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