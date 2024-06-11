Первый Туристический форум БРИКС в Москве: влияние технологий на отрасль

Москва принимает форум БРИКС в июне

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый Туристический форум БРИКС состоится в Москве 20-21 июня. В мероприятии примут участие более 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и отраслевых экспертов. Форум будет включать экспертные сессии с участием крупнейших игроков рынка, встречу министров туризма стран БРИКС и другие важные события.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Одним из ключевых направлений форума станет развитие онлайн-индустрии и влияние технологий на туристическую отрасль. Будут обсуждаться новые подходы к привлечению путешественников, включая использование событийного туризма. Например, в Москве запускается обновленная версия портала DiscoverMoscow, ориентированная на иностранных туристов, а также готовится к запуску сервис Ruspass, предлагающий туристические предложения практически во всех регионах России.

Форум укрепит статус Москвы как одного из ведущих туристических центров мира. Сегодня путешественники из стран БРИКС составляют более половины въездного туристического потока в Москву. Участие делегаций из всех пяти государств-членов союза будет способствовать закреплению статуса российской столицы как ведущего мирового туристического центра.