Топ-10 стран по расходам на туризм в 2023: Россия среди лидеров

Россия вошла в топ-10 стран по тратам на туризм в 2023 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), в 2023 году Россия вошла в десятку стран с наибольшими расходами на путешествия среди граждан. Россия поднялась с 11-го места в прошлом году на 9-е в этом.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме России, в число стран с наибольшими расходами на туризм входят Китай, США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Индия и Южная Корея.

Статистика показывает, что наибольшие расходы на туризм приходятся на китайских граждан — 196,5 млрд долларов, американских — 150 млрд долларов и немецких туристов — 112 млрд долларов. Великобритания и Франция занимают позиции с расходами в 110 млрд и 49 млрд долларов соответственно.

Мировой туристический поток также значительно вырос. По состоянию на 2023 год доходы от международного туризма составили 1,5 трлн долларов, что почти достигло уровня 2019 года, предшествующего пандемии. Наиболее популярные направления среди туристов — Франция, Испания, США, Италия и Турция.