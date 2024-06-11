Временное закрытие визовых центров Словении: альтернативы для путешественников

Словенские визовые центры будут закрыты на июль

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Словенские визовые центры будут закрыты весь июль, сообщает оператор VFS Global. В этот период они не будут принимать документы, а посольство страны приостановит рассмотрение ранее поданных заявлений. Ожидается, что работа возобновится 1 августа.

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Причиной является временное закрытие консульского отдела при посольстве Словении. Пока неизвестно, почему он уходит на месячный перерыв.

Следует отметить, что в настоящее время многие страны не выдают россиянам шенгенские визы. Словения остается одним из немногих государств, где россияне могут получить европейскую визу. Однако временная приостановка работы визовых центров не создаст серьезных проблем, так как граждане РФ могут оформить шенгенскую визу через Францию, Италию, Испанию и другие страны.

Ранее TourDom. ru сообщал, что стоимость краткосрочной шенгенской визы увеличится на 12%. Для россиян она будет стоить 90 евро вместо 80. Виза для детей от 6 до 12 лет обойдется в 45 евро.