Россия вошла в десятку стран с наибольшими расходами на международный туризм

Россия вошла в десятку стран по расходам на международный туризм

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Всемирной туристической организации, Россия вошла в число ведущих стран по расходам на международный туризм, как сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Лидером по затратам на международный туризм в 2023 году стал Китай, граждане которого потратили 196,5 миллиардов долларов на поездки за границу.

Россия также вошла в десятку стран с наибольшими расходами на международный туризм в 2023 году, заняв 9 место. Для сравнения, в 2019 году россияне занимали 6 место по этому показателю, что свидетельствует об отсутствии роста в данной сфере.