Как собрать идеальный походный рюкзак: советы для любителей дикого отдыха

Назван базовый набор для дикого туризма в России

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители активного отдыха в России в первую очередь берут с собой в путешествие рюкзак, палатку и спальный мешок. Исследование, проведенное "Мегамаркетом" и оказавшееся в распоряжении "Ленты.ру", раскрыло базовый набор туристов, предпочитающих отдых дикарем.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Специалисты отмечают, что в 2024 году туристы также берут в походы коврик-пенку, набор посуды, термос, котелок, фонарь, горелку, спички и средство от насекомых.

"Походная корзина россиян расширяется с каждым годом. Аналитики отмечают, что растет популярность товаров для создания комфорта на природе, ориентирования и поиска металлов", — говорится в сообщении.

Так, в 2024 году в топ покупок помимо базовых вещей вошли гамаки, спрос на которые увеличился на 97 процентов по сравнению с 2023 годом, тенты — на 80 процентов, металлоискатели — на 26 процентов и компасы — на 11 процентов.

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