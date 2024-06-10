Франция, Испания и США — самые посещаемые страны 2023 года по данным ВТО

Топ-3 самых посещаемых стран в мире

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам 2023 года Франция, Испания и США стали самыми посещаемыми странами мира, согласно данным Всемирной туристической организации.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Франция приняла 100 миллионов международных туристов, Испания — 85 миллионов, а США — 66 миллионов. Замыкают пятерку лидеров Италия с 57 миллионами и Турция с 55 миллионами посетителей.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года цены на путевки в российские детские лагеря достигли рекордных высот. Эксперты отмечают, что на рынке можно найти предложения стоимостью до миллиона рублей.