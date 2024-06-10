Франция, Испания и США — самые посещаемые страны 2023 года по данным ВТО

По итогам 2023 года Франция, Испания и США стали самыми посещаемыми странами мира, согласно данным Всемирной туристической организации.
Франция приняла 100 миллионов международных туристов, Испания — 85 миллионов, а США — 66 миллионов. Замыкают пятерку лидеров Италия с 57 миллионами и Турция с 55 миллионами посетителей.
Ранее сообщалось, что летом 2024 года цены на путевки в российские детские лагеря достигли рекордных высот. Эксперты отмечают, что на рынке можно найти предложения стоимостью до миллиона рублей.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.