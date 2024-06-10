Азимут начинает рейсы Москва-Кутаиси с июля 2024 года

Прямые рейсы Москва-Кутаиси начинаются с июля

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания "Азимут" объявила о начале полетов в Кутаиси в июле. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

"Авиакомпания "Азимут" расширяет международную маршрутную сеть и начинает продажу билетов на новое направление — Москва — Кутаиси — Москва. В летний период рейсы будут выполняться с 2 июля по 25 октября 2024 года по вторникам и пятницам", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что вылет из Москвы (Внуково) запланирован на 07:10, с прибытием в Кутаиси в 11:45. Обратный рейс из Кутаиси отправляется в 12:45 и прибывает в Москву в 15:25 по местному времени.

"Авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы в Грузию с 2023 года, включая направления в Тбилиси из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, а также в Батуми из Внуково.