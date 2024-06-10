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Памятка туриста: как проверить паспорт на ошибки перед выездом за границу

Как проверить паспорт на ошибки перед выездом за границу

3:02
Туризм

Все больше россиян сталкиваются с проблемами на границах из-за ошибок в документах. "Вечерняя Москва" выяснила, как проверить свой паспорт на соответствие требованиям.

Как проверить паспорт на ошибки перед выездом за границу
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Министерство внутренних дел России выпустило "памятку туристу", в которой указано, что выезд из РФ может быть ограничен, если в загранпаспорте обнаружены ошибки. На что именно следует обратить внимание?

— Согласно административному регламенту МВД РФ о выдаче паспорта гражданина России, если в свидетельстве о рождении и паспорте имеются разночтения, в новом документе записи в реквизитах "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Место рождения" должны соответствовать данным из свидетельства о рождении, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Александр Епифанцев.

Место рождения
Если в свидетельстве о рождении указано место рождения "Загорск", то даже в случае потери свидетельства и получения дубликата в РФ, в паспортах (общегражданском и загранпаспорте) должно быть указано "Загорск". Если в свидетельстве о рождении указан Сергиев Посад (бывший Загорск), а в паспорте — "Загорск", это нарушение регламента.

Правильное написание имени
Написание кириллицей фамилии, имени, отчества у взрослых и детей старше 14 лет должно совпадать с данными в российском паспорте, а у детей до 14 лет — с данными свидетельства о рождении. Например, если в российском паспорте ваше имя написано как "Артём", то и в загранпаспорте оно должно быть написано так же кириллицей.

Внимание к деталям
При получении нового загранпаспорта тщательно проверяйте все данные на наличие несоответствий, включая шрифт машиночитаемых нижних строк, где указаны фамилия, имя латиницей, серия, номер загранпаспорта, дата рождения, пол, срок действия документа. Ошибки в этих данных также встречаются. Формат шрифта можно изучить в интернете. В случае возникновения проблемных ситуаций профильные подразделения МВД обещают быстро реагировать на обращения, поданные через сайт ведомства — мвд. рф.

КСТАТИ
Были случаи, когда сотрудники МВД путали пол получателя паспорта или ставили вместо обозначения пола галочку, которую можно воспринимать по-разному. Вывод: проверяйте каждую деталь паспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

— Мы видим, что ошибки исправляются оперативно, в среднем за десять дней. Кому-то везет, и это делается за сутки, но в среднем — десять дней. В условиях, когда у вас оплачен тур и невозвратные авиабилеты, это означает стопроцентный штраф. Уже появились первые судебные иски, и есть прецедент, когда суд встал на сторону туриста, который не смог улететь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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