"Любовь с первого полёта": стюардесса раскрыла, как познакомиться в самолёте

Лайфхак от стюардессы: как познакомиться с бортпроводником

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса поделилась в соцсетях методом, как познакомиться с членами экипажа и завязать с ними романтические отношения. Она рассказала об этом на своей странице в TikTok.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тайра советует не пытаться знакомиться во время полёта, так как это может создать неловкую ситуацию для бортпроводника.

"Стюардесса будет обязана быть с вами вежливой," — отметила она.

Вместо этого Тайра предложила написать свой номер телефона на бумажке и передать его понравившемуся члену экипажа на выходе, давая ему возможность самому решить, звонить или нет.