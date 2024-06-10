"Любовь с первого полёта": стюардесса раскрыла, как познакомиться в самолёте

Стюардесса поделилась в соцсетях методом, как познакомиться с членами экипажа и завязать с ними романтические отношения. Она рассказала об этом на своей странице в TikTok.
Тайра советует не пытаться знакомиться во время полёта, так как это может создать неловкую ситуацию для бортпроводника.
"Стюардесса будет обязана быть с вами вежливой," — отметила она.
Вместо этого Тайра предложила написать свой номер телефона на бумажке и передать его понравившемуся члену экипажа на выходе, давая ему возможность самому решить, звонить или нет.
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