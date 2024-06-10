Как жители Таджикистана принимают душ без ванной комнаты: рассказывает российский тревел-блогер

Тревел-блогер раскрыл необычные способы купания в кишлаках Таджикистана

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил горный кишлак в Таджикистане и рассказал о секретах местных жителей — как принимать душ без ванной комнаты. Своим опытом он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by Нинара is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

По словам автора, у жителей кишлаков нет специальных помещений для умывания и купания. Вместо этого они используют чулан, где хранят различные вещи и сухие листья для кормления коров. Сам скот содержат в соседнем помещении, отметил блогер.

В селах также нет горячей воды, поэтому ее кипятят и смешивают с холодной родниковой водой. Таким образом, местные жители моются с помощью тазика.

Ранее этот же блогер рассказывал о традиции многожёнства в Таджикистане. Он отметил, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных сёлах действуют свои порядки, так как там жизнь намного сложнее, чем в городах.