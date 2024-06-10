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Россияне поделились мнениями о том, какой отпуск они считают идеальным

Идеальная продолжительность отпуска для россиян: результаты опроса

Туризм

Россияне поделились мнениями о том, какой отпуск считают идеальным. Треть респондентов считает, что оптимальная продолжительность отпуска — четыре недели.

Идеальная продолжительность отпуска для россиян: результаты опроса
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным опроса, только 2% респондентов уверены, что десяти дней достаточно для отпуска. 13% россиян считают, что для полноценного отдыха необходимо две недели, а 17% назвали идеальной продолжительностью отпуска три недели. Наиболее популярным ответом было четыре недели, за этот вариант высказался 31% опрошенных. Кроме того, 27% считают, что отпуск должен длиться более 28 дней.

Исследование также показало, что среди женщин больше тех, кому достаточно трехнедельного отпуска. Поддержку четырехнедельному отпуску чаще всего выражали респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Как сообщает "Газета.ru", чаще всего о длинном отпуске говорили россияне с доходом свыше 100 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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